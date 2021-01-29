大陸東北新冠疫情吃緊，當地檢警有意法辦吉林通化確認疫情的「0號傳染源」，大陸官媒新華社罕見提出「不同意見」，旗下「新華每日電訊」微信公眾號29日刊文指出，疫情防控越是到最吃緊時，越要堅持依法防控，是否追責，應堅持以事實為依據、以法律為準繩，在防控疫情與保障權利之間找到最好的平衡點。當前民眾民眾高度關注此案，但官方資訊較少，期待有關部門及時通報詳情，答疑解惑，依法審慎處理，別惜字如金。

據媒體報導，吉林省通化市東昌區人民檢察院已對「源升品質生活坊」妨害傳染病防治案提前介入、引導偵查。經查，此次疫情係因東昌區「源升品質生活坊」經營者季某1月9日邀請黑龍江籍人員林某（新冠肺炎無症狀感染者，通化疫情「0號傳染源」）到通化市為其產品宣傳銷售引起。1月17日，通化市公安局東昌分局對該案以妨害傳染病防治罪立案偵查。

文章指出，由於當地有關部門的通報只有274個字，公眾對這件事還有很多疑問。比如，以妨害傳染病防治罪立案偵查的犯罪嫌疑人，究竟是「0號傳染源」林某，還是「1號傳染源」季某？再比如，立案偵查的具體依據是什麼？鑒於這是新冠肺炎疫情暴發以來為數不多的妨害傳染病防治案，而且社會各界高度關注，建議有關方面不要「惜字如金」。

文章表示，根據大陸《刑法》規定，若要構成妨害傳染病防治罪，前提是違反《傳染病防治法》規定，且有「拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施」等情形，引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險。在兩高、兩部出台的《關於依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》，也重申了這一立法精神。

根據吉林省衛健委的情況通報，截至1月8日24時，即季某邀請林某去通化開展活動時，吉林省已連續252天無新增境外輸入確診病例，屬於低風險地區。而從後來公布的林某活動軌跡看，他與1月9日之前黑龍江省的幾個中高風險地區似乎沒有交集。

而吉林省發布禁止群聚通知 於1月16日。季某邀請林某到吉林是在1月9日。禁令在後，銷售宣傳在前，是否也不宜追溯性執法？此外，新冠肺炎疫情暴發以來，大陸國家衛健委多次發出「做好個人防護，不紮堆少聚集」等宣導，也沒有明確禁止聚會，尤其在低風險地區。

文章強調，還有一點值得商榷的是，妨害傳染病防治罪還必須有違反《傳染病防治法》規定的故意。林某是新冠肺炎無症狀感染者，當時並沒有任何感染症狀，又來自低風險地區，應該不知道自己已被他人感染。（後來的流調資訊顯示，林某1月5日坐火車時，曾與一對1月11日才確定為無症狀感染者的夫妻在同一節車廂。）。

文章認為，其實，從保障公民權利的角度看，對「傳染源」的追溯問責，應該格外謹慎。嚴格意義上講，如果不是故意違反《傳染病防治法》，沒有違反防疫規定，無論是「0號傳染源」，還是「1號傳染源」，也都是受害者。

文章稱，去年一些地方發生疫情時，網上曾流傳所謂「毒王」的非理性言論，不少人因此遭遇網路暴力。公眾高度關注通化這個案子，也是擔心，如果在沒有充分法理依據的前提下，開了追究「××號傳染源」刑責的先例，萬一其他地方效仿，可能會造成人人自危的局面。

(中時 )