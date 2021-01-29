快手科技26日起至29日公開招股，28日先截止孖展（保證金交易）認購。截至29日上午9時，綜合多間券商和銀行數據，快手科技公開發售部分，孖展認購約4,898億港元，超額認購465倍。

香港經濟日報報導，由於市場搶認講快手科技IPO，多家券商、銀行新股孖展額度已用滿，HSBC匯豐的孖展貸款額已超過2,000億港元。中銀香港在首日借爆孖展額後，加大快手科技孖展認購額度至2,000億港元。恒生亦在散戶蜂擁認購下，首日招股遭「借爆」孖展額度，追加孖展額予客戶在1月28日下午5時前申請。

券商方面，耀才借出439億港元、富途借出404.2億港元、輝立借出346億港元、華泰借出312億港元、信誠借出200億港元。

匯豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富表示，客戶的反應超預期，該行匯豐總計錄得超過2,000億港元孖展貸款額。匯豐發言人27日表示，1500億港元孖展已全數借出，正調動額外資金以滿足市場需求；匯豐於快手首日（26日）認購錄得超過1,000億港元IPO貸款申請的紀錄新高。

消息指，快手科技國際認購部分亦已足額，並提前在27日下午5時結束。

(工商 )