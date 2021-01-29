盧秀燕是2024總統大選黑馬？ 侯友宜：期待她把自己角色扮演好 11:092021/01/29 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於國運籤解出盧秀燕是2024總統大選的黑馬，侯友宜今（28）天受訪做出回應。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日各宮廟紛抽出牛年國運籤，有宮廟抽出的國運籤為姜太公賜予「兌離」卦，姜太公道場主席羅世新指出盧秀燕將是2024年總統大選的黑馬，對此，新北市長侯友宜今（28）天受訪表示，期待她能把自己的角色扮演好，為台中及國家做出更多貢獻。 侯說，盧秀燕市長是一個腳踏實在、非常認真的好市長，在台中工作認真、踏實，對此非常的敬佩，期待她可以把自己的角色扮演好，做出更多為台中、為國家奉獻的事情。 八點檔男神再傳失控施暴 舊愛淚訴遭摔斷肩膀：賠償只給一半 把關食安 盧秀燕為果菜市場質譜快篩儀啟用揭牌 (中時 ) #盧秀燕 #侯友宜 #角色扮演 #台中 #黑馬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正妹里長林京玲 積極熱情 04:102021/01/29 地方新聞 吳慷仁NG20次怕連累對手演員 04:102021/01/29 娛樂新聞 阿沁喊話Faye世紀同台挨轟渣男 親吐F.I.R.解散內幕 08:092021/01/29 娛樂 被罷免後 國小老師一通電話 王浩宇：我忍不住鼻酸 01:302021/01/29 政治 霸王球沒了！北市河濱公園球場 3月起全面收費 11:522021/01/29 生活 簡嫚書超凶事業線高捷不敢直視 04:102021/01/29 娛樂新聞 編‧輯‧室‧報‧告－拜登抗中起手式 04:102021/01/29 專題周報 最美港姐王卓淇交叉上衣秀美胸 絲襪辣腿引暴動 11:122021/01/29 名人 武漢肺炎非歧視 標示萊豬是歧視 羅智強轟雙標陳時中：拜登的話聽了嗎 10:182021/01/29 政治 打開時光膠囊 追思抗SARS英雄廖永祥 04:102021/01/29 生活新聞 環團籲中火無煤期程提前 中市府：盧秀燕已簽署「2023年無煤城市」 11:222021/01/29 生活 政治熱門新聞 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 【黃芳彥身亡】沈富雄曾嘆：為扁家流落他鄉不值得 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 可能超越侯友宜 姜太公國運籤：藍軍2024將出現大黑馬 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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