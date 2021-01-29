近日各宮廟紛抽出牛年國運籤，有宮廟抽出的國運籤為姜太公賜予「兌離」卦，姜太公道場主席羅世新指出盧秀燕將是2024年總統大選的黑馬，對此，新北市長侯友宜今（28）天受訪表示，期待她能把自己的角色扮演好，為台中及國家做出更多貢獻。

侯說，盧秀燕市長是一個腳踏實在、非常認真的好市長，在台中工作認真、踏實，對此非常的敬佩，期待她可以把自己的角色扮演好，做出更多為台中、為國家奉獻的事情。

(中時 )