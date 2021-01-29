高雄鄭姓女子3年前懷疑楊姓男友另結新歡，她持刀刺殺楊男後，冷眼看著對方流血，甚至還用他的臉書帳號留言，「讓你知道花心的代價是什麼」，一審依殺人未遂罪將鄭女判刑7年半，二審考量雙方達成調解，改判5年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

2018年9月1日晚間，鄭女與楊在西子灣約會時，因懷疑對方劈腿而發生口角，2人不歡而散，楊男獨自返回住處後，鄭女認感情被玩弄，凌晨時分又被楊獨留在西子灣，心有未甘，於是計畫報復，約楊在隔天凌晨1點多，在他住處樓下見面。

見面後，鄭女持隨身攜帶之水果刀朝楊的胸腹部及左手臂刺殺2刀，致其受有胸部穿刺傷併左心室撕裂傷，楊被刺後隨即傳簡訊向女性友人告知，並逃向附近的警衛室方向求救。

鄭女隨後跟上與楊拉扯、爭搶楊的手機，楊到大樓管理室前，因遭刺無力而癱坐管理室之坐椅上，無力阻止，只能任由鄭將手機取走， 他為免不測而安撫鄭女離開，鄭取走他行動電話查看後離開，楊男緊急送醫救治，才始倖免於難。

鄭女取得楊男的行動電話後，撥打電話給疑為第三者的張女嗆聲，她還用楊的帳號在社群軟體臉書上留言：「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」。

高雄地方法院依殺人未遂罪將鄭男判刑7年6月，高雄高分院考量鄭女與楊達成調解，賠償20萬元，並於調解筆錄記載「被害人願原諒被告，請求從輕量刑」，將鄭女改判5年6月，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )