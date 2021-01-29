以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(29)日宣布，妖豔的赤紅女王「覺醒蚊少女」限時招募活動將於 2 月 1 日暴虐來襲！「覺醒蚊少女」不僅擁有極其強大的爆炸性傷害，更有兇猛無比的追擊攻勢，帶她上陣保證讓各位玩家的攻擊陣容所向無敵、橫掃千軍！限時登錄、限時招募回饋、角色試煉等熱血精彩活動也將同步登場。不僅如此，「戰慄的龍卷」全新時裝「謹賀新年」限時團購、首領挑戰掉落機率雙倍等強檔活動也將大舉入侵《一拳超人：最強之男》。且更驚喜的是，為迎接即將到來的農曆春節假期，官方團隊更將應景於近期釋出全新春節限定布置，主城街道將以巧妙、簡約過年元素點綴，讓玩家也能在遊戲中搶先體驗濃厚過節氛圍。

《一拳超人：最強之男》妖豔的赤紅女王 「覺醒蚊少女」超強嗜血必殺技神秘面紗揭曉！

「覺醒蚊少女」，災害等級鬼級，為天才科學家吉納斯博士於進化之家所創造的蚊子外型女性怪人。必殺絕技能夠驅使群體蚊子吸血供給她，並以血液強化自身能量。

覺醒蚊少女

聲優：澤城美雪

系列：超能

陣營：怪人

定位：爆發輸出、追擊殘血、減傷吸血

技能：

普攻：殘酷收割。對單體目標4連擊造成180%攻擊力傷害，並追加60%攻擊力的額外傷害。

絕技：碎裂閃擊。立刻獲得50%的吸血率持續2回合，對後排單體2連擊造成500%攻擊力傷害。

被動：極．嗜血狂暴。收到的非暴擊傷害減少38%(減傷包括所有類型的傷害)。第2回合開始，隊友攻擊後生命百分比最低的敵人，將被蚊少女「追擊」(普攻的90%傷害及效果進行攻擊，每回合最多5次)。永久增加自身生命值。\《一拳超人：最強之男》妖豔的赤紅女王「覺醒蚊少女」限時招募歡慶系列活動訊息公開！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.01.31 05:00 - 2021.02.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

【活動2】「覺醒蚊少女」限時招募

活動時間：2021.01.31 05:00 - 2021.02.07 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR怪人 「覺醒蚊少女」。

【活動3】「覺醒蚊少女」限時招募回饋

活動時間：2021.02.01 05:00 - 2021.02.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

【活動4】「覺醒蚊少女」角色試煉

活動時間：2021.02.01 05:00 - 2021.02.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定怪人角色「覺醒蚊少女」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

【活動5】「戰慄的龍卷 謹賀新年」時裝限時團購

活動時間：2021.02.03 05:00 - 2021.02.07 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購「戰慄的龍卷」最新時裝 謹賀新年(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)