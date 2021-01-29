受到去年9月15日美國出口禁令衝擊，華為麒麟晶片遭斷貨，全球手機市占也重新洗牌，以往排名前二的華為銷售衰退42%，一口氣掉到第五。財信傳媒董事長謝金河表示，華為晶片庫存只有一年，若禁令沒有解除，華為手機會不會消失？華為尋找出路去年底把榮耀賣給深圳市政府，榮耀能否成為華為成功的分身值得關注。

謝金河在臉書發文指出，這兩天市場有兩個大焦點，一個是蘋果公布上一季財報，另一個是全球智慧手機第四季的銷售數字。蘋果營收1114億美元，比去年同期成長21%，iPhone的營收656億美元，比去年同期增加57%，這個數字非常亮眼，蘋果的股價一口氣跑到145.09美元，市值達2.45兆美元，進一步拉大與微軟、Amazon的差距。

但更值得關注的是，全球智慧手機生態系出現巨大變化，過去以總量計，一直是全球手機數一數二地位的華為，市占率大幅下跌，只占8.4%，第四季手機銷售剩3230萬支，衰退42.4%。反而是過去經常排在華為、三星之後的蘋果躍居世界第一。蘋果第四季手機銷售9010萬支，全球巿占率23.6%；三星7290萬支，市占率19.1%，蘋果狂勝三星，這也十分罕見。

而華為的失落由小米及Oppo取代，小米銷售4330萬支，成為全球第三大手機製造商，Oppo以3380萬支超越華為，取得全球第四的位置，這是手機生態系的一次巨大變化。

手機市占大洗牌後，華為掉到第五名。謝金河表示，去年9月15日美國制裁華為的最後期限，華為出動貨機來台拉貨，這個晶片存量最長約一年，如果華為禁令沒有解除？華為的手機會不會不見了？華為為了尋找出路，去年底把榮耀賣給深圳市政府，榮耀能不能成為華為成功的分身？這也是一個值得關注的點！

(中時新聞網)