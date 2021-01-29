火箭全新「三巨頭」沃爾、歐拉迪波與伍德總算在29日初次亮相了！靠著沃爾、歐拉迪波與伍德都攻下20分以上的得分，火箭在自家主場以104比101驚險擊敗拓荒者，拿下本季第8勝(9敗)，目前排名升到西區第10，重返前8還需等等。

這場比賽宛如一場拳擊大戰，因為拓荒者一開賽就打出8比0，更在首節打完，取得32比17大幅領先，次節就換火箭火力全開，不僅超前比數，還把領先擴大到兩位數，沒想到末節一開始，拓荒者又是一波8比0，雙方戰局重新陷入膠著。

打到比賽讀秒階段，火箭僅以99比98領先，幸好最後26.2秒，歐拉迪波投進擴大領先到3分的兩分球，接著伍德兩罰中1，沒想到拓荒者仍靠西蒙斯最後3.5秒三分球，重新追到只差1分，多虧接下來艾瑞克戈登兩罰俱中成功留住勝果。

受到傷兵與新冠疫情影響，火箭已經連9場更換先發陣容，卻因伍德傷癒歸隊，才讓這個全新三巨頭首次合體，歐拉迪波貢獻全隊最高25分，伍德也拿22分、12籃板，沃爾20分、6助攻；拓荒者則以利拉德30分最高，崔特也拿23分。

(中時 )