香港女星阿嬌（鍾欣潼）近期忙著拍攝電影《封神之妖狐王妃》，繼「最美妲己」溫碧霞之後，以自己的風格重新詮釋蘇妲己一角，近日造型曝光，阿嬌一反過去大家對妲己的印象，以一身白色盔甲登場，配上精緻五官，被網友們大讚她很有機會超越溫碧霞版本的妲己。

過去不少女星都挑戰過妲己一角，包括張馨予、范冰冰、林心如、傅藝偉等人，然而深植觀眾心中的還是溫碧霞，她2001年在《封神榜》中演活了被九尾狐附身妖豔的妲己，以自身氣質塑造出無一獨二的妲己，既嫵媚又惹人憐，還被封為「最美妲己」。

阿嬌詮釋全新版本妲己。(圖/翻攝自微博)

《封神之妖狐王妃》中由阿嬌飾演新版妲己，她久違穿上古裝，造型一曝光立刻讓網友眼睛一亮，大讚儘管多年過去，她的古裝扮相還是能媲美當年《齊天大聖孫悟空》中紫薇仙子的造型，直呼她簡直是「360度無死角美女」，看好她超越溫碧霞成為新一代「最美妲己」。

阿嬌被網友稱是「360度無死角美女」。(圖/翻攝自微博)

事實上，阿嬌日前才過40歲生日，去年底合體阿Sa為Twins出道20周年拍攝影片，合唱經典歌曲《下一站天后》，當時看起來發福崩壞，然而釋出的定裝照中，阿嬌明顯瘦成尖下巴，身形也變得消瘦，五官變得深遂精緻，讓影迷十分期待。

(中時新聞網)