英國的競爭監管單位在周四對關於臉書(Facebook)收購GIF網站公司Giphy的交易案，啟動了首次調查。目前全球監管單位皆對社群媒體巨擘產生反托拉斯的擔憂。

Giphy為製作和分享影像或GIFs檔案的網站，去年五月被整合到臉書旗下的照片分享公司Instagram。然而據了解，在英國反壟斷單位競爭和市場局(CMA)提出初步的執法命令後，臉書在去年六月暫停了對Giphy的整合。

臉書周四指出，將繼續與CMA充分合作調查，該合併案有相當的競爭性，是對使用臉書和GIPHY的英國民眾為有益的。

CMA表示，3月25日之前將決定是否對進一步的深度調查提出參照。

部分團體在該交易達成後感到擔憂。臉書曾表示，Giphy將不會改變與推特、Snapchat和抖音等社交平台的整合。

全球各國政府正加強對科技公司的監管，這些科技大咖在疫情期間變得更具影響力。CMA上月曾表示，應該使用量身訂製的規則來進行管制。

(時報資訊)