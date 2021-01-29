由高雄市政府經濟發展局支持與指導，高雄捷運公司與方陣聯合公司合作推出的全國首創大型交通場域體感互動光雕秀「鳳翼天翔」，自市府去年主辦的「High Light高雄 光合作用」活動期間推出以來深獲遊客及旅客好評，因應寒假與春節即將到來，中央公園鳳翼天翔-天之篇場域將於30日啟動K-point會員登錄功能，讓遊客在互動遊戲之後，還能得到獎勵點數，未來可做多功能商業應用。

高捷中央公園及美麗島站的鳳翼天翔展區，不但在假日期間吸引高雄在地民眾特地前來觀賞，平日時段更已成為國內旅遊及戶外教學活動的熱門指定地點。這次展場再釋出兩項新亮點，自1月30日（六）起，民眾到場觀看光雕秀，登錄會員之後，從手機每日簽到及參與中央公園聚轟黑龍遊戲可獲得K-point點數，累積點數可兌換抽獎券，高捷公司會不定期結合贊助商舉行抽獎活動，將各類好康回饋給登錄會員。

此外，鳳翼天翔展場除了原本絢麗的主秀吸睛，也是一個商業廣告投放跟藝術創作的平台，高捷公司近期與中央公園在地商家KIRABASE動漫展演所合作，透過火星貓科技公司與方陣聯合公司的技術支援，於1月30日同步在鳳翼天翔兩個展區推出輕軌少女隊的主題曲MV展演，預期寒假期間會吸引大批動漫及鐵道迷前來朝聖。

在目前疫情趨緊的時刻，高雄捷運針對列車與車站均保持良好的清潔消毒作業，今年運量雖略為回升，但仍未完全恢復疫情前水準，因此高捷公司致力推動各類行銷活動，透過鳳翼天翔場域與輕軌少女隊彩繪列車及MV上架等亮點，歡迎全國民眾寒假暨春節期間，戴口罩安心來高雄利用便捷又安全的捷運與輕軌，暢遊高雄各大人文景點與特色商圈。

(工商 )