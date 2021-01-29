中國人民銀行主管的中國金融時報29日引述中國銀行研究院研究員李義舉稱，短期從流動性來看，公開市場操作在春節前或將加大資金投放量以應對需求。

李義舉表示，流動性需求上升背後，一是1月份是企業的繳稅期，企業繳稅行為將增加財政存款；二是1月份是商業銀行傳統的信貸集中投放時期，疊加大陸經濟正處於疫情影響後的快速恢復時期，企業信貸需求較為旺盛；三是春節將近，未來一段時間居民現金需求量也會逐步增加，以滿足其消費或支付需求。

不過與往年相比，今年節前流動性需求是有所下降的，主要是2021年並未提前下達地方債額度，導致1月份債券供給量有所下降，降低了貨幣市場流動性的需求。另外，由於疫情反覆的影響，大量居民將就地過節，這將降低居民取現需求

文章亦引述光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，人行將根據市場情況進行預調微調，結合往年經驗，尤其是臨近月底和春節，將通過公開市場操作投放流動性，保持資金面平穩無虞。

(工商 )