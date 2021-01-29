大摩上調陸2021年電動車銷量 11:462021/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根士丹利29日上調對中國電動汽車市場的前景，2021年電動汽車銷量預期從150萬輛上調至170萬輛。 摩根士丹利預測首次涵蓋小鵬汽車，並給予其增持評級；將蔚來汽車目標價從33美元上調至80美元，將理想汽車目標價從26美元上調至49美元。 中汽協副總工程師許海東日前表示，2021年新能源汽車市場有望迎來較高增長，預計銷量有望增長40％以上，達180萬輛。他認為，補貼繼續退坡對新能源汽車發展不會產生太大的影響。 獲利超標 台灣菸酒年終最高4.4月 權證星光大道－凱基證券 智伸科 長線商機看好 (工商 ) #上調 #萬輛 #電動汽車 #銷量 #目標價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》市場調節持股 日經早盤震盪收小黑 11:592021/01/29 財經 陸港觀盤－環保減碳 2021投資新風潮 04:102021/01/29 全球財經 《半導體》創意上季獲利大爆發 2021拚更好 10:172021/01/29 財經 因應氣候變化 拜登簽系列新令 04:102021/01/29 國際大事 鄉林大陸兩案 總銷上看220億 04:102021/01/29 證券．權證 人民幣中間價漲上調136點 報6.4709 10:422021/01/29 財經 《半導體》聯發科人紅真好 外資圈喊上1350元 12:162021/01/29 財經 電信拚5G 滲透率上看二成 04:102021/01/29 產業．科技 資金狂潮延燒 陸股金牛年狂奔 04:102021/01/29 產業特刊 聯發科、亞德客財報優 外資狂升目標價 04:102021/01/29 證券．權證 FF擬借殼在美上市 籌資10億美元 04:102021/01/29 全球財經 財經熱門新聞 外資大逃殺 台股暴跌277點 台積電砍在最低591元 - 要聞 - 工商 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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