摩根士丹利29日上調對中國電動汽車市場的前景，2021年電動汽車銷量預期從150萬輛上調至170萬輛。

摩根士丹利預測首次涵蓋小鵬汽車，並給予其增持評級；將蔚來汽車目標價從33美元上調至80美元，將理想汽車目標價從26美元上調至49美元。

中汽協副總工程師許海東日前表示，2021年新能源汽車市場有望迎來較高增長，預計銷量有望增長40％以上，達180萬輛。他認為，補貼繼續退坡對新能源汽車發展不會產生太大的影響。

(工商 )