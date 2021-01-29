29歲鐵肺小天后鄧紫棋自出道至今人紅是非多，早年她常傳有大頭症，又因跟林宥嘉分手事件惹來許多非議。今(29日)港媒報導，鄧紫棋遭知情人爆料私下是假面甜心，曾當眾對媽媽飆粗口，也曾在工作時「問候」同事，還因為粉絲不小心畫到她名牌包，事後逼粉絲買新包包賠她。

鄧紫棋和造型師男友Mark三年多前公開認戀，去年底港媒報導，知情人稱Mark私下人品不佳、性格火爆，2015年底在銅鑼灣一間酒吧涉嫌傷人，2017年9月被判有期徒刑3個月3星期，而鄧紫棋為了保護男友自尊，不僅在Mark入獄期間不僅封口此事，還照常幫對方在社群網站PO文，營造沒事的樣子，而對此，好友李蘊沒多做回應，只說印象中Mark人很斯文，鄧紫棋方面則未回應。

鄧紫棋去年被傳幫男友隱瞞坐牢，照常幫對方更新社群網站。（圖／翻攝自 IG）

近日，大陸歌手華晨宇拋震撼彈，承認和前女友張碧晨生下一女，兩人會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子，引來網友挖出華晨宇過去和鄧紫棋傳緋聞，鄧紫棋疑為華晨宇寫歌，歌詞中「畫成雨落下」指的就是華晨宇，2年前她談新歌，鬆口〈很久以後〉是為某任圈內前男友所創作，她表示和這位男友是因不得已被迫分開，並不是因為吵架分手，又引來網友狂猜指的就是華晨宇。

據《東網》報導，近日大陸媒體票選最討厭的藝人名單，鄧紫棋榜上有名，又跑出自稱是鄧紫棋前同事的朋友爆料，指鄧紫棋私下對媽媽、同事態度很差，還為了逼走員工要求抽成原本說好的分紅，逼對方放無薪假，私下更貪小便宜，到國外參加時尚周時超支吃米其林餐廳大餐，事後還以此向品牌公關要求報公帳，對此，鄧紫棋尚未回應，不知真偽。

(中時新聞網)