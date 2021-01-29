涉及前總統陳水扁與夫人吳淑珍洗錢的重要關係人，前新光醫院副院長黃芳彥在美國舉槍輕生，除了洗錢案外，不少案件也恐石沉大海。但黃芳彥真正打入扁家核心，其實是在扁家第一起弊案，2002年SOGO經營權爭奪開始，當時黃曾替前國票金董事長林華德撐腰，讓吳淑珍極度信任。

黃芳彥胞弟黃重彥曾說，他哥哥在前總統陳水扁執政八年「吃香喝辣」，當年黃芳彥最著名的，就是他主持的「黃家宴」，吸引大批政商、法檢調、軍警高層想盡辦法都要參加，當年能成為座上賓的客人，幾乎都能與扁家沾上關係。

從扁家洗錢、二次金改、及重大交通工程弊案，都看得到黃芳彥身影穿梭其中，他與扁政府文、武百官與企業界士交好，可謂是第一家庭超級大紅人。

尤其從2002年的SOGO案起，在角逐SOGO經營權的各方勢力中，黃芳彥為前國票金董事長林華德撐腰，一戰成名，就算 是當時權傾一時的總統辦公室主任馬永成也要禮讓三分。

ＳＯＧＯ案是陳水扁執政後，扁家爆發的第一樁醜聞，當年黃芳彥與扁嫂關係親密，在SOGO案中幫林華德與遠東集團董事長徐旭東扭轉乾坤。也因此黃芳彥手中握有上百萬元的OSGO禮券買精品送禮，都與SOGO案有關。

2006年SOGO禮券案被調查時，台北地檢署檢察官曾要求黃芳彥以證人身分應訊，但黃卻在收到傳票前，早一步落跑到美國避風頭一個多月，等黃芳彥回國後，SOGO禮券案就默默地收場，黃芳彥與扁嫂雙雙不起訴。

黃芳彥在2008年11月初潛逃出國後，又讓外界聯想到黃芳彥在SOGO禮券案中順利躲過ＳＯＧＯ案調查的前例。在扁家洗錢弊案中，黃芳彥的重要性，地位絲毫不遜於前兆豐金控董事長鄭深池。但如今他以身亡，洗錢案重要關鍵也將石沉大海。

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