台積電近年股價獨領風騷，許多民眾都大嘆沒有及早買到。監察院最新一期財產申報顯示，包括國安局長邱國正、法務部長蔡清祥投資眼光獨到，都上車了。

台積電股價驚驚漲，許多記得早年幾十元股價的民眾都不敢追高，結果只能看著股價的車尾燈揚長而去。根據最新一期財產申報顯示，邱國正與妻子楊晶瑩共同申報的財產中，就信託了4749股的台積電，以股價600元估計，也有近280萬元價值，根據申報的移轉日期，是在2018年5月22日，推估買進價格約200多元上下，可謂投資眼光精準獨到，不愧是國安局長。

會投資的還有法務部長蔡清祥，他在與妻子祝曉梅共同申報的財產中，也信託了4000股的台積電，折合現值約240萬元，但祝曉梅申報的移轉日期是在2020年9月，當時股價變化頗大，推估持有價格約在300元到400多元間，蔡清祥夫婦雖然沒有賺最大，但短線而言算是賺得最快。

此外，國發會主委龔明鑫這次申報中也有779股的台積電零股，反而是曾經大讚台積電是護國神山的內政部長徐國勇，手中沒有台積電，也沒有任何有價證券。

(中時 )