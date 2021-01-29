女性再度於棒球場上獲得重用，原本擔任釀酒人綜合運動表現統籌的莎拉（Sara Goodrum），正式升任為球團小聯盟打擊統籌，這是大聯盟史上首名擔任這個職位的女性，再度打破大聯盟的性別藩籬，釀酒人球團也相信莎拉能給予球隊很大的幫助。

今年僅27歲的莎拉，自2017年以來就在釀酒人運動科學部工作，主要研究打擊，當時她的職稱是綜合運動表現統籌，今日球團公布完整員工名單才公開，不過其實她在去年10月起就接下新職務，「讓我大開眼界的是現在的球員才不管你是男人還是女人，只要能提供他們指導，幫助他們實現大聯盟夢想，那他們才不在乎性別。」莎拉說。

莎拉將監督整個釀酒人球團的打擊計畫，管理所有打擊教練，並在疫情緩解後到各層級巡迴，幫助指導打者。

「據我們理解，她是首名在大聯盟體系中擔任打擊統籌的女性。」釀酒人小聯盟營運副總裁弗拉納根（Tom Flanagan）說，「她一直走在前端，過去就一直與我們的打者保持合作，且我認為她的能力非常獨特，她有很多經驗，訓練技巧上也有不同觀點，期待她幫助我們的打者在系統中有更完善的訓練，」

莎拉在2012至2015年在讀奧勒岡大學期間是名女壘選手，同時在運動科學診所擔任研究助理，在奧勒岡打球的時光讓莎拉意識到她真的很喜愛這項運動，當她從猶他州取得運動與體育科學碩士後，2017年就進入釀酒人實習，同年獲得正職，如今她用新角色創造歷史，她感謝釀酒人球團總是支持她做的所有嘗試。

近幾年女性在大聯盟出頭天，去年11月馬林魚聘請金安(Kim Ng)成為史上首位女總管，也是大聯盟職位最高的女性。洋基隊在2019年聘請瑞秋波克維琪(Rachel Balkovec)為小聯盟打擊教練，創下女性首例，去年巨人則找來奈坎(Alyssa Nakken)，成為大聯盟史上首名女教練，而紅襪則在今年聘請碧安卡史密斯(Bianca Smith)為小聯盟教練，是美職史上首名黑人女教練。

(中時 )