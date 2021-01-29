新北捷運公司董事長陳建宇將退休，由新北市副市長吳明機承接董事長一職，對於副市長的接任人選，侯友宜今（28）天受訪指出，經討論後將在今天對外公布。

侯說，副市長吳明機在這裡工作兩年多非常的辛苦，那因為捷運公司的董事長出缺，要借重他的經營管理長才，所以請他去接任捷運公司的董事長。

(中時 )