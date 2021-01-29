接任副市長人選 侯友宜：今天對外公布 11:252021/01/29 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於吳明機接任新北捷董事長，副市長的職缺接由誰接任，侯友宜今天受訪表示，將會在今天對外公布。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北捷運公司董事長陳建宇將退休，由新北市副市長吳明機承接董事長一職，對於副市長的接任人選，侯友宜今（28）天受訪指出，經討論後將在今天對外公布。 侯說，副市長吳明機在這裡工作兩年多非常的辛苦，那因為捷運公司的董事長出缺，要借重他的經營管理長才，所以請他去接任捷運公司的董事長。 新北牛好日子春聯 免費索取 疫情持續升溫 侯友宜：必要時再次兵棋推演 (中時 ) #副市長 #董事長 #侯友宜 #對外 #吳明機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【風向變了】拜登不是川普 5大訊息示警蔡政府 16:102021/01/28 政治 五股都計卡關多年 侯喊快解套 04:102021/01/28 地方新聞 新北停辦6區老人共餐 侯緊盯防疫 04:102021/01/27 地方新聞 萬金石馬拉松確定延期 侯友宜：對跑友很抱歉 09:362021/01/29 生活 北市若千例個案將停班課 侯：新北去年已做好類封城兵推 10:522021/01/27 生活 隔離解除 WHO專家在武漢展開調查 04:102021/01/29 產業財經 蔡提抗疫3關鍵 向全民信心喊話 04:102021/01/28 焦點要聞 高市府辦園融論壇 打造特色創意公園 04:102021/01/29 產業特刊 揭和平醫院封院過程 張雅屏：建立在真相為基礎的安全才是安全 16:512021/01/28 政治 新北居檢數達6915人 侯：還有能力願支援其他縣市 09:182021/01/27 生活 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 14:282021/01/28 社會 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 【黃芳彥身亡】曾陪他吃「告別宴」 媒體人嘆：此刻最想了解吳淑珍的心情 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 【風向變了】拜登不是川普 5大訊息示警蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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