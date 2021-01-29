依教育部現行規範，高職的建教合作生的學雜費全免，但與建教合作相仿，由勞動部推出的「雙軌旗艦計畫」中的高職生卻要負擔雜費，為了減輕學生負擔，勞動部近日修正「雙軌訓練旗艦計畫」，從下學期開始，雙軌訓練高職學制的學生雜費也全免。

雙軌訓練旗艦計畫由學校及企業共同規劃訓練課程，參訓的青年可獲得50％學費補助，實務訓練期間還提供訓練津貼，據統計，2019年度透過雙軌訓練計畫畢業的青年就業率達95.83％。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，雖然目前教育部已針對所有高中職祭出12年國教免學費政策，但如建教合作生、特殊產業學生等雜費也全免，而雙軌計畫學生與建教合作生相仿，但為技術生模式，為了比照教育部模式，因此修正計畫，將從下學期起也補助雙軌生的雜費。

沈文麗提及，目前雙軌訓練學制的高職生僅有莊敬高職餐飲科有辦理、約40名學生參與。

(中時 )