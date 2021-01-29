部立桃園醫院一名住在綠區的病患案889確診，感染源尚且不明，中山醫大兒童急診科主任謝宗學推測，個案最後無法確認傳染途徑的機率很高，但他認為「間接型接觸傳染」是較合理的解釋，並透露此方式難以防範的原因。

謝宗學在臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，連4天無本土個案，代表疫情沒有持續惡化，已獲初步控制，但最令人擔心的案889（住12A綠區病患）的傳染途徑仍無法確認，但病毒株研判與院內其他確診案例相同，至少可證明是同株病毒引起的。

謝宗學推測，案889到最後仍無法推測傳染途徑的機率很高，但「間接型接觸傳染」是比較合理的解釋。確診者的身體分泌物汙染環境，因肉眼無法看到病毒顆粒、環境清消也不是無時無刻，因此讓間接型接觸傳染難以防範。

謝宗學指出，若感染人數增加，汙染環境的機率與範圍皆會增加和增大；當環境中病毒顆粒密度上升，在相同環境生活的人遭感染的機率也會大增。因此，無法確認感染源的案889出現後，指揮中心才會下重手執行大規模居家隔離和淨空環境，一方面是隔離隱藏的感染者，阻絕人傳人；另一方面全面消毒環境，阻絕污染環境感染人。

謝宗學表示，雙管齊下的作法發揮效用，似乎漸漸走出大規模社區疫情的危機，但現在還不到鬆懈的時間，連續14+14天沒有本土病例，才能證明社區乾淨，因此至少還要提心弔膽24天。而這段期間必須維持個人衛生防護措施並減少群聚。

(中時新聞網)