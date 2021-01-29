芳苑近來卡車頻繁運載土方回填養殖池、農地，掀起疑慮，彰化縣環保局，配合當地派出所，拂曉強力執行攔查清運車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑近來卡車頻繁運載土方回填養殖池、農地，掀起疑慮，彰化縣環保局，配合當地派出所，拂曉強力執行攔查清運車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑近來卡車頻繁運載土方回填養殖池、農地，掀起疑慮，彰化縣環保局，配合當地派出所，拂曉強力執行攔查清運車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑近來卡車頻繁運載土方回填養殖池、農地，掀起疑慮，彰化縣環保局，配合當地派出所，拂曉強力執行攔查清運車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑沿海是養殖重鎮，近來成了廢棄物棄置熱點，卡車載土方打著要回填的名義，轟隆載來一車車來歷不明廢土猛往海濱駛，掀起恐慌，土方哪裡來？是否有汙染疑慮，彰化縣環保局出擊，配合當地派出所，拂曉強力執行攔查清運車輛，並針對已填築土方處所逐一清查近50處，發現1處堆置廢棄物已移送地檢署偵辦。

近來芳苑鄉民頻頻反映，沿海鄉鎮發現廢棄養殖魚池、農地等回填土方問題嚴重，砂石車帶來噪音，揚塵，車輛頻繁出入衝擊用路人安全且輾壞道路，另大量回填土方恐影響排水防洪功能等問題。

彰化縣環保局出擊，配合當地派出所，去年 12月和今年1月分別展開2波路邊攔查作業，局長江培根表示，稽查人員頂著刺骨寒風執行勤務，清晨時分天色未明，稽查人員執行攔查作業須隨時注意路況及自身安全，並爬上車斗確認載運物品為何，是否與證明文件內容相符。

環保局表示，攔查重點包括是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、車輛承載物是否有滴水或汙雌染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散等，合計2波攔查車輛14輛，共查獲有3輛清運車輛違反規定。未攜帶隨車證明車輛重罰新臺幣6萬元。

彰化縣環保局表示，針對已填築土方處所逐一清查近50處，1處堆置廢棄物已移送地檢署偵辦。持續針對重要路口加強攔查作業，並呼籲地主不輕易出租土地、業者不委託非法業者、清除機構不任意棄置廢棄物，倘發現可疑情事可撥打檢舉電話，會派員處理。

(中時 )