疫情肆虐全球，美股指數動盪加劇，美國身為第一大經濟體，牽動著全球的經濟表現，春節期間台灣股市封關，平時關注台指期的交易人可於年節期間關注美股並以美國指數期貨進行多空交易，元大期貨（6023）連續二十多年推出春節不打烊的活動，今年與全球最大期權交易所芝商所（CME）雙強聯手，獨家由國外期權市場春節期間三大趨勢中精選六大強檔商品，同時回饋總價值超過百萬好禮給交易人。

2020年台灣期貨交易量再創新高，顯示台灣交易人對於市場避險與交易需求大增，元大期貨研究及顧問部主管陳昱宏表示，根據近四年台灣人在年節期間的交易數據顯示，美國、亞洲市場指數期貨交易佔比逐年增加至市場近八成，已成為主流商品，其中CME的小道瓊、小NQ、小S&P等微小型商品波動度提升，例如小道瓊期貨的年化波動度於2020年成長至36％，較2019年的13％大幅成長，加上較低的交易門檻，廣受投資人喜愛。近期拜登上任後的新政策、新冠肺炎疫情延燒以及美國企業財報陸續公佈等因素影響，美國四大指數表現依舊劇烈波動，指數商品同時也是現在交易人關注的焦點。

受到疫情影響導致行情波動劇烈的不只是指數型商品，與美元通常呈現高度負相關性的黃金，價格在2020年不斷創新高，根據期貨業協會（FIA）統計，2020年全球期貨和選擇權成交量達468億口，相較2019年成長約36％，同時受全球政經風險事件影響，黃金期權在去年重回投資人擁抱，成為交易人追逐的焦點，元大期曾推出的黃金全系列商品，更是獲得黃金交易專家的美譽。

依路透社的資料數據分析結果來看，第一季通常為黃金需求旺季，年節期間黃金搶手，綜觀近40年（1981~2020），黃金期貨有25年在第一季呈現上漲，其上漲機率為62.5％，在實質買盤的支撐下，黃金期貨商品後市可期，交易人可以操作黃金期權商品迎新春、添好運。

除了上述提及適合運用價差積極交易的道瓊、NQ、S&P、A50，和適合關注國際事件題材的黃金期貨，另外還有保守波段型的歐元期貨，依據元大期貨近四年年節期間台灣人的交易數據統計分析，歐元期貨的交易量佔比雖然只約5％，但皆名列於前十名交易量排行，顯示在市場上有特定關注的族群，也佔有穩定的交易量。

同時，歐元期貨保證金較其他商品低，約250美元，相當於台幣七千多元，適合資金較小的客戶。近期歐元區國家仍然受到疫情情勢所苦，歐洲央行利率政策維持不變，預期歐元期貨仍有行情可操作，交易人可以多留意國際政經情勢與新冠肺炎動態，及時調整留倉部位。

元大期貨搶先迎金牛年，獨家提出精選六大強檔商品各有特色，客戶可以依據自身交易策略與資金配置進行操作，在春節期間依然能掌握國際行情賺紅包，看準客戶的交易需求，除了提供多元商品，元大期的研究團隊也推出春節不打烊的特別節目，更於春節期間提供24小時最新行情快訊推播，於FB、YouTube、Telegram等平台露出，帶領交易人即時掌握交易契機，服務不打烊。

今年元大期貨推出的春節不打烊與芝商所（CME）聯手，2月起交易期權達累積口數，即可獲得中獎率100％的千元大禮包刮刮卡，另外再加碼週週抽iPhone12，達活動門檻再送iPhone12 Pro Max頂級大禮，讓客戶交易外期商品為2021開春增添紅包財外，也能拿大禮包沾好運。

(工商 )