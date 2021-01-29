今年是交大與國防理工學院合作的「系統工程與科技學士學位學程」招收第3屆學生，同時也是交通大學和陽明大學合校後（簡稱陽明交大）首屆招生。陽明交大表示，前2屆收到了很多優秀學生，有學生還參加國家太空中心舉辦的實驗設計競賽並獲得冠軍。

首屆入學的張志榮當初棄台大，選讀交大與國防理工學院合作的系統工程與科技學士學位學程中科院代訓生。除了考量不用負擔學雜費、伙食費、住宿費，軍事訓練也讓他更有抗壓性，並能培養領導力。另一位中科院代訓生莫凱恩，從小學鋼琴，入學後充分使用交大教學資源，參加線上英語寫作及報名NCTU-ICT（創創工坊）假日微課程。

張志榮與莫凱恩入學後攻讀，機械與航太組，去年與學程其他3位同學組隊，參加國家太空中心舉辦的第一屆國際太空站（ISS）太空實驗設計競賽並獲冠軍。學程學生在去年交通大學全校運動會也獲得精神總錦標。

陽明交大表示，該學程第2屆吸引學測4科59級分的林俞琛就讀。林俞琛表示，是考量畢業後無論就業或讀研究所都有穩定保障。另一位學子梁竹君從小家住山上，常常仰望天空，對氣象及天文很有興趣，入學後第1學期獲得女軍費生組第1名，第2學期如願選擇至環境與資訊工程組專研大氣科學專業。

(旺報 )