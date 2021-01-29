中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，被大陸國台辦以「這位先生」稱呼，蔡英文總統在臉書貼出與陳時中的合照力挺，按讚數度突破20萬大關；民進黨網路社群中心主任范綱皓今受訪表示，大家對「這位先生」投射是，「挺台灣」。

范綱皓今接受電台主持人周玉蔻專訪時指出，「這位先生」是總統團隊做的，是近期按讚數比較多的，社群是民意指標，很難用人為操作，說「帶風向」這是不了解網路社群經營的人，輿論很難帶。

他指出，大家都覺得民進黨社群蠻強，相對其他政黨，民進黨掌握議題能力比較清楚，例如「這位先生」出來，本來他們有其他東西要發，但因為這個事情在熱點上，所以黨部跟總統社群應該對這件事有所表態，「這位先生」是台灣的指揮官受到挑戰，總統、黨部要出來捍衛，行政部門、縣市首長有自己捍衛方式。

他說，通常大家看到總統發了，連縣市首長都會跟著發，民進黨人就會挑跟陳時中合照，這是默契，民進黨對發動議題，比較像合議制，都是靠群組討論，有些重要議題，會讓總統知道。

他強調，總統臉書平均按讚數是三、四萬，七萬多是不錯，「這位先生」是二十幾萬，未來要更上一層樓的人都會經營社群，這是標準配備。

他也說，民進黨沒有網軍，但都被說成「1450」，有些網路支持者覺得自己是自主挺蔡總統，為何要被說成「1450」，所以「1450」在民進黨支持者中變成是正面。

他表示，總統府跟黨部都有自己的小編，目前政黨中，小黨的網路都蠻厲害。民眾黨、時代力量跟基進黨年輕人多，所以圖卡都做得蠻漂亮。

他強調，小編不是負面的字，就像是政治人物幕僚，小編也不能犯錯，多幾雙眼睛是好了，有錯字會比就糗，數字錯也很麻煩。

至於攻擊性的訊息；他表示，對手有攻擊，要據理力爭，有些是真、假、斷章取義，他們都會回擊。

(中時 )