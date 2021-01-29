好萊塢巨星黛咪摩兒（Demi Moore），昔日靠著演出電影《第六感生死戀》（Ghost）爆紅，去年為了幫好友蕾哈娜（Rihanna）宣傳新一季的內衣產品，大秀前凸後翹的性感曲線，未料才事隔數個月，出席法國巴黎時裝周時，竟遭質疑整型失敗，立刻引發大批網友議論。

新冠肺炎肆虐全球，巴黎兩周以來確診案例中，有10%來自英國變種病毒，可見疫情持續升溫，不過法國巴黎時裝周不畏險峻疫情，依舊是如期舉行，58歲好萊塢巨星黛咪摩兒應邀出席，擔任時裝品牌模特兒的她，一出場立刻成為鎂光燈焦點，不過被媒體拍到的照片中，只見她雙頰嚴重凹陷，因此被質疑是「整型失敗」，不過則由網友替她緩頰，表示可能是臉部妝容加上拍攝角度導致。

黛咪摩兒出席巴黎時裝周時，被媒體拍到雙頰嚴重凹陷，被質疑是「整型失敗」。（圖／達志影像）

去年好友蕾哈娜宣傳新一季的內衣產品時，黛咪摩兒二話不說幫好友站台，只見她換上性感黑色深V蕾絲內衣搭配黑色網襪，大秀前凸後翹的性感Ｓ曲線，她表示能一直維持性感火辣的身材，除了避免吃高熱量的食物之外，也會多吃蔬果類食物，加上多年來都維持運動習慣，才讓她即便已經58歲，仍可以展現凍齡好身材，散發不輸給年輕少女們的致命魅力。

向來語出驚人的黛咪摩兒，曾在自傳自爆被第三任老公艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）逼迫玩3P，雖然戴咪摩爾曾為此對質，不過卻反被對方責怪是她答應玩3P，導致某種程度「已正式將第三者帶進兩人關係」，不僅被艾希頓庫奇拿來當成出軌藉口，也成為結束這段8年婚姻的導火線。

(中時新聞網)