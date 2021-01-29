據日本財務省頃發佈2020年的貿易統計，在日本主要的進口來源國當中，台灣的排名由2019年的第6名躍升為第4名，創歷史新高。經濟部貿易局表示，這顯示我國有效控制新冠肺炎疫情，使廠商在生產及對外出口均能維持穩定運作。

貿易局指出。在全球貿易遭受重大打擊之際，相較於其他國家對外出口大幅減少，讓我國成為日本穩定可靠的供應來源。

日本財務省統計顯示，2020年自我國進口額2.9兆日圓雖減少2.4％，但在其前10大進口來源國中減幅最小，且自我國進口額占日本進口總額從2019年的3.7 ％增為4.2 ％。另依據台灣財政部統計，我國2020年對日本出口達234億美元，成長0.5％，進口則為459億美元，成長4.2％，貿易總值達693億美元，皆為新高，顯示雙邊貿易關係密切。

回顧近10年來我國在日本進口市場的排名，2011年為第12名，2018年為第7名，2019年為第6名，2020年則躍升為第4名。貿易局表示，這也顯示我國產業界及出口廠商的努力，所開發的產品越來越符合日本市場需求，且在疫情肆虐全球之下，我國成為日本穩定且可靠的供應來源。

(工商 )