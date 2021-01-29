畢業出社會後，究竟要給父母多少孝親費，一直是社會新鮮人討論的話題。一名女網友透露，目前還未畢業，媽媽近日便要求她進入職場後，每個月要給家裡2萬元的生活費，幫忙繳400萬的房貸，假若無法辦到的話便要搬出去住，讓她相當感到錯愕。

一名女網友在《Dcard》詢問「畢業後該給家裡多少錢？」，指自己是家中的獨生女，目前與父母同住，先前家裡花1200萬左右買房，購屋前她也表示願意一起分擔，便決定畢業後幫忙付400萬，而媽媽稱女兒還未畢業前，房貸就由她先付，直到原PO畢業後，房貸也繳得差不多，而她身上就沒有錢生活了。

近日原PO的媽媽便要求女兒畢業後，依然能住在家裡，但每個月必須繳2萬元生活費，女網友透露，「每次我們為了生活的事吵架，她就跟我計較錢」，責備她吃家裡住家裡，但卻不乖不聽話，如今學費還是她打工賺的，然而預估畢業後薪水約4萬元左右，交給母親一半的薪水，再加上自己的開銷，能存的錢根本不多，也擔心未來若與家人鬧翻，也沒有錢能為自己鋪後路。

原PO提到，幫忙支付家中開銷很合理，「也許別人賺的多，也給到更多，但我覺得畢業後我的能力給2萬已經是我的極限了」，不過其媽媽仍認為2萬元並不夠，希望能把薪水全給她，甚至覺得出租女兒住的該層樓還比較划算，雙方進行討論後，媽媽反嗆「日後想住家裡，就用租的」，不同意就搬出去住，讓她不知所措。

原PO估算自己若不幫忙付400萬房貸，再加上自己存的錢，20年後也能買一間新房，假若等到繼承父母的房屋，到時恐怕已是50年老屋，價格可能也不高，「但又覺得不能不給家裡生活費，很糾結」。不少人回應「其實我覺得生養小孩本來就是父母的責任，給孝親費這種事本身就是一個福利吧」、「給一半出去我覺得太多了，妳不用存錢規劃生活嗎」。

還有人分享自身經歷，指自己也是交一半月薪給父母，但對方會幫忙存錢，「我給一半，但我媽會從我給她的裡面再幫我存一半，我是住家裡吃家裡，目前除了自己的卡費跟日常所需之外，其他的都是家裡支出，所以我個人是覺得給的金額沒問題啦」。

(中時新聞網)