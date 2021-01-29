新冠肺炎病毒可能影響男性生育力

德國大學的一項新研究顯示，新冠肺炎病毒可能會導致精子細胞死亡和發炎的狀況加劇，影響精子品質，並降低確診男性的生育力。研究強調，這是至今首度有直接證據顯示，感染新冠肺炎有損精液品質和男性生育的可能。

據CNN和《太陽報》（THE SUN）29日報導，這項發表在《生殖》（Reproduction）期刊上的研究指出，有84名具有生育力的男性在罹患新冠肺炎後，精子細胞的壓力遽增超過100％。此外，研究也發現，精子細胞的形狀改變了400％，導致它們難以讓卵子受孕。

然而，未參與研究的專家立即對相關結論表示懷疑，並力促各方審慎，不要過分概括這結論。英國雪菲爾大學（University of Sheffield）男性生殖學教授斐西（Allan Pacey）便指出，相關研究人員說，他們的數據提供了證據，但其實這只顯示了關聯。

(中時新聞網)