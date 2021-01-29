監察院長陳菊上午參加監察院90週年院慶。（趙婉淳攝）

因涉及國務機要費洗錢案逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥，日前在美國身亡。監察院長陳菊今天受訪，表示自己得知此消息時非常震驚，深感人生無常，非常遺憾、可惜，黃芳彥不能夠回到自己的國家、家鄉。

2008年11月因涉及國務機要費洗錢案而逃到美國的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，驚傳約莫5天前在美國加州過世，陳屍車內，享受74歲。其胞弟黃重彥證實，哥哥是舉槍自盡，當下他感到震驚、難以置信；黃芳彥生前私交甚篤相關人士聽聞死訊，除了反應低調，也期盼外界給家屬平靜空間。

監察院長陳菊上午參加監察院90週年院慶，參觀導覽後受訪談到黃芳彥，神情肅穆地說，黃芳彥在台灣是非常優秀的醫師，我認識他也很久，在2000年台灣第一次政黨輪替，黃芳彥在這個過程也協助幫忙很多，當然後來發生了一些事情，讓黃芳彥遠走他鄉。

陳菊表示，我聽到這個消息，當然非常震驚，黃芳彥是我的好朋友，「我也覺得人生無常，非常遺憾，非常可惜，不能夠在自己的國家、家鄉……」。

(中時 )