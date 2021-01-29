台中市長盧秀燕說，台中市蔬果供應量大，市府重視「食安」。（盧金足攝）

台中果菜市場質譜快篩儀每品項檢驗結果約10到15分鐘即可出爐，精準度高，嚴格為消費者健康把關。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕29日凌晨到台中果菜批發市場視察，並為果菜市場質譜快篩儀啟用揭牌，每品項檢驗結果約10到15分鐘即可出爐，精準度高，嚴格為消費者健康把關。

台中市果菜市場質譜快篩儀今早五點半啟用揭牌，堪稱最早的揭牌時間，由盧秀燕揭牌，農業局蔡局長、行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所長張瑞璋、台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧、總經理余家彥、青果工會理事長林振聰皆出席見證。

盧秀燕說，台中市蔬果供應量大，市府重視「食安」，在台中果菜市場設置質譜快篩儀器，每品項檢驗結果約10到15分鐘即可出爐，且精準度高，嚴格為消費者健康把關。

一台質譜儀經費約1千萬元，感謝行政院農委會農業藥物毒物試驗所補助480萬元，市府預計今年將再增設1台，讓檢驗量更高、更有效率。

台中果菜市場董事長莊乃慧表示，春節水果供應量每日平均約為400至700餘噸，平均交易價格每公斤約47至52元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在140至180餘噸，平均交易價格每公斤落在18到22元間。

過年期間除了有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、蓮霧、雪梨也相當熱賣；今年因節氣及氣候影響，國產應景水果減產，平均價格較去年略高。

農業局長蔡精強指出，市府於「普利共好商城」網站推出「2021牛轉乾坤好禮季」上網選購台中市農產品年節伴手禮

，市府在春節前後至各批發市場了解供貨情形，請市場積極查察價格，避免人為哄抬價格，市民安心過好年。

(中時 )