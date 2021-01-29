臺灣宜蘭出生的戴安，高中以前都在臺灣生活，她從小學開始看陸劇，不論是《步步驚心》、《甄嬛傳》、《何以笙蕭默》等著名的電視劇，她都能娓娓道來，深受這些戲劇及綜藝節目的影響之下，戴安對電視劇裡的取景、生活環境充滿了好奇心，時常問在大陸工作的父親真實的情況是什麼？但戴安認為「百聞不如一見」，她決定跨出舒適圈，親自尋找答案。

戴安高中時期在昆山花橋鎮的華東台商子女學校就讀，就學期間時常搭地鐵至上海，當她置身於《何以笙蕭默》的取景地時，時常感慨到「電視劇裡沒有騙人，大陸的確很繁華」，而熱愛陸劇的她也對影視傳媒這領域備感興趣，進而選擇了南京師範大學廣播電視編導專業，會選擇南京的大學主要是因為喜歡長三角地區獨有的人文氣息，南京又是長三角重要的城市之一，亦有「六朝古都」的美譽之稱，有著深厚的文化底蘊，尤其特別喜歡南京梧桐樹後的浪漫故事以及精緻的淮揚菜，只要週末有時間，會漫步在梧桐樹的樹蔭中，享受南京獨有的文化特色。

戴安表示大陸文化產業有著良好的生態，市場前景很廣闊，且有龐大的人口紅利，希望畢業後可以從事影視傳媒這方面的工作，為推動兩岸之間文化交流盡一份心力。雖然她在台灣出生、長大，但也希望自己的未來不只侷限在臺灣，所以跳脫同溫層，練就自己對不同環境的學習能力，即使過程中會遇到很多困難，為了理想會堅持下去。

(中時新聞網)