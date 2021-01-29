Uber Eats今（29）日宣布，耕耘台灣市場四年來，不斷擴大平台上優質餐點與生鮮雜貨多樣選擇，2月1日起將以境內公司服務消費者及合作夥伴，使用VISA、Mastercard、JCB信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費。

Uber Eats目前與超過4萬3,000家活躍商家夥伴合作，可提供全台18城市的消費者美食、生鮮雜貨、藥妝、寵物用品、生活五金、伴手禮、花店等類別，超過百萬項商品選擇。

2月1日起，打開Uber Eats App點購美食或商品的每筆訂單，除了免被銀行收取海外刷卡手續費，將改由合作商家夥伴就商品開立統一發票給消費者，此外也將會收到Uber Eats就外送費用開立雲端電子統一發票，消費者可以在App中查看商家是否需開立發票及發票形式。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，正式落地台灣是一項重大里程碑，這將有助於Uber Eats更有效服務消費者與合作夥伴。接下來會也持續與在地商家尋求更多合作的機會。

Uber Eats也表示，自1月29日起至3月31日，Uber Eats App新用戶輸入「現在來點」優惠代碼，即可獲得兩次100元商品金額優惠，單筆商品金額須消費滿150元，並且可與新用戶30天0元外送費優惠疊加使用。

(工商 )