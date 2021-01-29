衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚事件已有15人確診，令各界關注政府究竟哪時才能取得疫苗保障全民與醫護人員的安全，為此國民黨立法院黨團今表示，已在立院提案，希望政府趁著各國需要我國協助採買晶片之際，提出用晶片向外國交換新冠疫苗，以實際行動支持醫護。

國民黨團立法院黨團今召開記者會，總召林為洲表示，最近德國、日本、美國政府紛紛向我方政府表示，希望我國能協助購買車用晶片供他們國內使用，那我們是否也可以為了醫護人員，爭取向這些國家取得疫苗？因此國民黨團昨天提出，政府應趁著國際亟需疫苗之際，藉由晶片向外國換取疫苗。

昨天朝野協商一致支持國民黨團的提案，預計今天稍後將於院會正式通過。而經濟部長王美花也已召集晶片廠商討論，並向德國表達希望取得疫苗。

桃園的國民黨立委萬美玲也指出，部分衛福部桃園醫院的醫護隔離期已屆滿，準備回去上班，但他們的醫護心理建設做好了嗎？家人也會擔心，去年質詢時衛福部長陳時中掛保證三月可打疫苗，希望他能做到，讓醫護與其家屬安心。

此外萬美玲還說，之前醫護反映，民眾不舒服會先去診所看病，但診所缺n95口罩、酒精，讓診所醫師壓力大，經她向衛福部反映後總算補上，希望中央要用實際行動支持醫護。此外如果這次群聚事件爆發後，陳時中早點公開說是哪間醫院，里長就可以早點開始宣導提醒民眾注意，從事工作會比較方便。

(中時 )