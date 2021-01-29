Young gun with the snipe to the Monsta’ 💨



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/5WMmDRPm6X — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 29, 2021

看來36歲的「小皇帝」詹姆斯，這下子也不得不認老了！儘管詹皇上半場猛轟20分，卻在下半場僅拿2分，也讓活塞末節打出誇張16比0攻勢，湖人最後以92比107慘遭地主活塞狠狠修理，苦吞本季首次2連敗，排名也滑落到西區第3。

詹姆斯一開賽火力全開，首節5投全中，包含3顆三分球，獨拿14分，沒想到隨後他的表現判若兩人，前7次出手全進的他，竟然隨後12次出手只進1球，也讓少了安東尼戴維斯助陣的湖人，頓失進攻重心，也讓活塞趁機拉開比數。

荷頓塔克最後8分40秒投進三分球，幫助湖人追到87比88，可是接下來湖人整整6分多鐘沒有得分，被活塞打出誇張16比0拉開，打到最後2分鐘，湖人總教練佛格乾脆換下主力，提前宣告放棄比賽，但湖人這場比賽輸得太難看了。

畢竟這是湖人連兩天出賽，詹姆斯仍然堅持要打的決心令人動容，可惜他在下半場表現確實感覺沒力了，他最後拿下22分、10助攻與7籃板，取代安東尼戴維斯先發位置的庫茲馬雖拿22分、10籃板，卻在場上頻頻出現「無腦」動作。

活塞以布雷克葛瑞芬23分最高，艾琳頓單場投進6顆三分球，也有20分進帳，普朗里17分、10籃板，葛蘭特與羅斯各拿14分。這一勝僅是活塞本季第5勝，目前仍排東區第14，沒想到尋求衛冕的湖人，竟然會在底特律客場摔了一大跤！

(中時 )