陽管處私送水牛至金山治療 侯友宜：尚未接獲消息 11:432021/01/29 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於陽明山水牛被私送到金山台灣農民組合協會治療，侯友宜表示，將派員前很了解。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明山擎天崗去年起多年水牛暴斃，台北市府日前裁罰陽管處7萬5000元，新北動保處昨天接獲有民眾通報說有一對水牛被送往金山區台灣農民組合協會治療，對此，侯友宜今（29）日上午受訪表示，尚未接獲消息，將派員前往了解。 侯友宜說，目前並沒有掌握到確切的消息，但非常歡迎任何的動物移至我們的金山，將請動物保護之家的獸醫去做了解，如何讓我們這些動物能夠有一個舒適的環境，照顧牠們能夠在新北市樂活，這才是我應盡的責任。 接任副市長人選 侯友宜：今天對外公布 流感患者緩增5％ 新北7.7萬劑公費疫苗30日開放施打 (中時 ) #侯友宜 #水牛 #陽管處 #治療 #未接獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北牛好日子春聯 免費索取 04:102021/01/29 地方新聞 萬金石馬拉松確定延期 侯友宜：對跑友很抱歉 09:362021/01/29 生活 派員盯防疫 第一果菜市場補破口 04:102021/01/28 地方新聞 高雄兩飯店竹笙驗出鎘超標 衛生局令銷毀下架 18:052021/01/29 寶島 最牛的新年禮物 新北警察之友會理事長郭進源暖捐2輛復康巴士 18:462021/01/29 寶島 蔡提抗疫3關鍵 向全民信心喊話 04:102021/01/28 焦點要聞 接下指揮官 賴清德：繼續支持「這位先生」 11:542021/01/29 政治 五股都計卡關多年 侯喊快解套 04:102021/01/28 地方新聞 高市土地遭不法棄置廢棄物 檢方諭知被告3人2萬元交保 11:122021/01/29 社會 高鐵春節自由座取消 釋出46.7萬張票2／1開賣 17:172021/01/29 生活 高端公司未依規發布重訊遭處違約金3萬元 14:162021/01/29 財經 生活熱門新聞 台南小吃爆危機！3大美食恐就此絕跡 達人曝主因：報應來了 - 生活 今晨9度「好像沒很冷」 專家給過年天氣網嗨翻 - 生活 逛好市多買大湖草莓 她回家咬一口秒崩潰 網：以後不敢直接吃 - 生活 流亡美國客死異鄉 弟透露黃芳彥生前一通電話還在罵「他」 - 生活 黃芳彥出身望族 5兄弟都行醫 中年遭妻與子離世打擊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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