陽明山擎天崗去年起多年水牛暴斃，台北市府日前裁罰陽管處7萬5000元，新北動保處昨天接獲有民眾通報說有一對水牛被送往金山區台灣農民組合協會治療，對此，侯友宜今（29）日上午受訪表示，尚未接獲消息，將派員前往了解。

侯友宜說，目前並沒有掌握到確切的消息，但非常歡迎任何的動物移至我們的金山，將請動物保護之家的獸醫去做了解，如何讓我們這些動物能夠有一個舒適的環境，照顧牠們能夠在新北市樂活，這才是我應盡的責任。

(中時 )