線上交易平台羅賓漢（Robinhood）宣布，針對先前遭到限制的數檔證券，該平台將於周五有限度恢復其交易，受此激勵，GameStop、AMC等公司周四盤後股價劇烈反彈。

羅賓漢發布聲明表示：「自明天起，我們將允許有限度購買這些證券。我們將繼續監測情勢，必要時可能進行調整」。

周四盤後，GameStop股價飆升61%，報312美元。在稍早前的一般交易時段，受到交易受限的消息影響，GameStop收盤重挫44%，為193.60美元。這檔股票本周最高一度站上483美元。

羅賓漢表示，這個激怒許多用戶的限制交易決定，是為了遵守美國證券交易委員會（SEC）對券商實施的資本規範。這些規定的存在是為了保護投資人與市場，我們將盡我們的責任嚴格遵守這些要求，包括透過我們今天採取的措施。

在這波狂熱的交易中，消息人士透露，羅賓漢已經動用一些信貸額度。市場普遍預期羅賓漢將在今年上市。

隨著散戶大軍湧入市場，羅賓漢與其他零售經紀商，周四以數個名義限制自家平台的交易。這個免費的股票交易app表示，在某些情況下，投資人將只能賣出部位，而不能建立新部位。

此外，電子證券交易商Interactive Brokers與羅賓漢都提高了某些證券的融資保證金要求，提高保證金雖然並不罕見，但限制交易的舉動卻不尋常且更為極端，這激怒了部分用戶，並使他們陷入混亂。TD Ameritrade與Charles Schwab已在周三提高保證金要求。

除了GameStop重挫逾40%之外，限制交易的消息亦導致全球最大連鎖電影院公司AMC娛樂與黑莓公司（BlackBerry）周四股價亦分別暴跌56%和41%，Bed Bath & Beyond跌36.40%。

但受到放寬交易限制的消息提振，AMC周四盤後強彈46%，Bed Bath＆Beyond漲14%。

這場散戶宰割放空機構投資人的激戰使市場陷入劇烈震盪，引發財金主管機關高度關注，部分國會議員也呼籲對此展開調查。眾議院金融服務委員會與參議院銀行委員會的民主黨領導人表示，他們將舉行聽證會進行調查。

(時報資訊)