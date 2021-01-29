◎霸王球沒了！北市河濱公園球場 3月起全面收費

台北市棒球協會日前被爆長期佔用百齡河濱公園免費棒球場，假日開班招收學生盈利，北市體育局為避免類似狀況再次發生，針對獨佔性較高的棒壘球、橄欖球、足球場地，3月起全面收費。

◎接任副市長人選 侯友宜：今天對外公布

新北捷運公司董事長陳建宇將退休，由新北市副市長吳明機承接董事長一職，對於副市長的接任人選，侯友宜今（29）天受訪指出，經討論後將在今天對外公布。

◎環團籲中火無煤期程提前 中市府：盧秀燕已簽署2023年無煤城市

環保團體29日到台中市府廣場陳情，民進黨所提中火無煤期程居然是在2035年，燃氣機組上線後，還需等兩年燃煤機組才能除役，難道中部人願意等15年這麼久？呼籲藍綠勿惡鬥，想問鼎下屆台中市長的人，要做好功課，端出讓台中更進步的政策牛肉。對此，市府表示，市長盧秀燕1月率先簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」，發展光電等綠色能源並訂出推動期程，希望外界鼓勵、中央跟進。

◎低溫特報 吳德榮：今晚、明晨平地氣溫下探8度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日白天至明晨，受「強烈大陸冷氣團」影響，大台北轉多雲時晴，桃園以南晴時多雲，僅花東偶有局部短暫雨的機率；白天陽光下氣溫略升，今晚、明晨平地最低氣溫仍將降至8至9度。

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(中時新聞網)