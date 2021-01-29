英國政府今天矢言，面對中國的打壓，會與前殖民地香港的人民同在。英國正準備推出新的簽證措施，可望嘉惠數以百萬計的香港人。

法新社報導，擁有英國海外公民身分的人，將可自本月31日起申請赴英生活及工作長達5年時間，且可申請成為一般公民。

以往，英國海外公民護照持有人權利有限，僅可赴英停留最多6個月，且不可工作、不可定居。

英國政府表示，新措施是因應中國去年6月底強行實施香港特別行政區維護國家安全法，此法不僅摧殘香港民主運動，也破壞了當初移交主權時的協議，即香港享有50年自由。

英國首相強生（Boris Johnson）在聲明中說：「我非常自豪，我們為香港的英國海外公民帶來一條新的道路，讓他們可以在英國生活、工作，把這裡當成自己家。」

他還表示：「這樣一來，我們替英國與香港人民的深厚歷史羈絆和友誼增了光，也捍衛了自由和自治，英國和香港都很珍視這兩項價值。」

任何在1997年之前出生的香港居民都有資格取得英國海外公民身分。香港目前有約750萬人口，英國藉著新的簽證措施，可望迎來約290萬名香港成年人，外加他們的親屬約230萬人。

具體上，英國預期5年內將有多達32萬2400名香港人申請這種新簽證，可為英國經濟帶來約29億英鎊（約新台幣1106億元）效益。

但要享受這項措施，代價不小。5年期簽證費用為每人250英鎊，相對不算很貴，但英國公立醫療服務強制額外收費，每名成人要繳3120英鎊，18歲以下則須繳2350英鎊。

有意者也可申請較短期、費用較低的30個月簽證。英國外相拉布（Dominic Raab）說：「我們態度很明確，我們不會對香港視而不見，我們會向香港人民負起歷史責任。」

拉布還說，港區國安法明顯且嚴重違背了中英聯合聲明，也不符國際法。

自去年7月到本月，已約7000名英國海外公民及親屬特別獲准留在英國。

而不滿英國新政的中國則反指英國才是違反中英聯合聲明，並要西方國家少管香港事務。

(中央社)