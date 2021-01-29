美國總統拜登禁止官方使用「中國」、「武漢」等歧視性用語形容新冠疫情。國民黨革實院長羅智強在臉書連發兩文，酸諷「說武漢肺炎不是歧視，標示萊劑是歧視」的陳時中，有聽見拜登的話嗎？他除了謝謝拜登還他公道，並請問民進黨，拜登舔共嗎？堅持使用「武漢肺炎」的蘇貞昌，侮辱的不是別人，而是民主進步黨自己。

羅智強表示，拜登說「以病毒起源的地理標籤作為病毒命名的參考，這些行為反而強化了排外情緒……激起了毫無根據的恐懼、永久抹黑了亞裔與太平洋島國居民，更增加了對其的霸凌、騷擾，以及仇恨犯罪。」拜登這話，雖然不是對民進黨說的，但是每一字，每一句，也都重重的打在民進黨的臉上。

他說，過去一年，民進黨堅持使用「武漢肺炎」，把單純的防疫，染上政治色彩，把台灣人的子女小明，堵絕於國門之外，為的就是要操作廉價的「仇中」氛圍。民進黨是成功了，但賠上的，是台灣的善良與厚道。

羅智強說，世界衛生組織在2015年5月規定，為避免歧視，不再以地名、國名為疾病命名，這與政治一點關係都沒有，而是對他人的尊重，是文明的體現。也因為一樣的標準，去年他要求政府避用「武漢肺炎」，1450傾巢而出，說羅智強「舔共」，王定宇、范世平也對他冷嘲熱諷。但不論承受的壓力再大，他也從來沒有動搖，因為他知道，時間會過去，正確的價值會留下。

羅智強強調，在被拜登打臉之後，民進黨真的應該要思考，還要不要繼續訴諸仇恨；至於堅持使用「武漢肺炎」的蘇貞昌，要做拜登口中「激起毫無根據恐懼」的政治人物，蘇貞昌侮辱的不是別人，而是民主進步黨自己。說「武漢肺炎不是歧視，標示萊劑是歧視的陳時中，拜登的話你聽見了嗎？」

(中時 )