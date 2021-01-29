台中一名生下5個小孩的「五寶爸」江先生先前被揭露家中困境不斷，後來遭房東爆料退租後留下滿地垃圾，引來網友痛罵，近日他又傳出不會帶小孩，7個月的孩子洗澡過程中不慎被燙傷，導致全身30%燙傷。對此，前主播陳海茵聽聞後除了不捨孩子們的處境，更爆出這類拚命生小孩家庭的陰謀論，直言：「這樣的想法真的好可怕，也對孩子太殘忍」。

近日傳出五寶爸的太太幫小孩洗澡時冷熱水不分，導致男嬰被燙傷，燙傷分布於肚子、左右側大腿、左側上臂等位置，引來台中市社會局、檢方關注。前新聞主播陳海茵則在臉書發文，表示這陣子一直有關心五寶爸的新聞，她和幾個群組中的媽媽都不解為何會有這種父母，「應該捐保險套、或是鼓勵結紮，沒能力就不要再生了！否則只是苦了孩子而已」。

陳海茵發文。（圖／翻攝自新聞主播 陳海茵臉書）

陳海茵又說，世界上有許多夫妻為了生一個孩子，不惜打針做試管嬰兒，而且為了讓孩子有比較好的環境，不管家中再怎麼富裕，都不會想到要生五個小孩，質疑五寶爸夫妻背後的動機，「之前有看一篇文章，說有些家庭會一直拼命生孩子，就是希望生到一個不錯的小孩，全家就可以翻身！這樣的想法真的好可怕、也對孩子太殘忍～為了貪圖那一點補助而綁住無辜的孩子們，孩子不是任何人的附屬品或工具！」

陳海茵更透露，最近也在網上看到一名社工分析五寶爸的「生存技巧」，「對外表示貧窮且小孩很多個，引發他人憐憫」，並用重複的技巧得到善心人士接濟，如果媒體沒有發現追蹤此事，「他這招就是換一個人重新使用，同一套方法用個5年不是問題」。

最後，陳海茵呼籲社會局一定要介入了解，並評估是否有強制安置孩子們的必要性，網友則說：「我真心覺得，避孕真的沒有很難！！！不過就是十幾塊幾十塊台幣的事情！但是生出來就是幾十上百萬的事情！」、「連熱水都不會調跟使用太誇張」、「所以我在捐款，也是很小心的」、「真的希望政府機關強制安置。小孩好無辜」。

(中時新聞網)