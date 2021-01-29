大陸商務部綜合司司長儲士家29日表示，2020年大陸外貿外資面臨形勢依然嚴峻複雜，將全力穩住外貿外資基本盤，幫助企業抓訂單、做市場。

儲士家重申，大陸反對借單邊制裁損害他人的正當合法權益，推出「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」主要還是為了保護中國公民法人等的合法權益。

消費促進司司長朱小良預計，2021年消費市場總體呈現恢復性增長態勢。

外貿司副司長張力表示，從近期調研來看，2021年外貿形勢依然複雜嚴峻，近一段時間外貿企業在海運物流、匯率、用工、原材料各方面感受到不小壓力。商務部正會同交通部、發改委等做好提升海運運力、提高中歐班列運輸效率、增加集裝箱供應、提高貿易便利化水平等方面，推動國際物流的暢通運轉。

外資司司長宗長青指出，2020年中國成為全球第一外資流入國，但並不意味營商環境也是世界第一，近年中國營商環境持續改善，但在排名上與先進經濟體還有一定差距，將保持清醒頭腦，對標國際一流標準，繼續優化營商環境。

商務部表示，今年扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，全面促進消費，完善現代流通體系，堅決穩住外貿外資基本盤，擴大高水平對外開放，深化多雙邊經貿合作。

(工商 )