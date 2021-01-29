台灣菸酒公司在製酒又有重大突破！台菸酒融合花蓮的馬告、在地中藥材等台灣元素打造出手工精釀烈酒「極-CRAFT琴酒」，首批訂價1千元、限量3千瓶，主要為測試台灣純飲琴酒市場水溫。

17世紀誕生於荷蘭的琴酒（Gin），原本代表低價藥酒，主要為海上水手加強自我免疫力，以免染上世界各地風土病，直到19世界工業革命後，英國的連續式蒸餾器發明徹底改良琴酒品質，琴酒清新氣味與純淨酒體也是英式「London Dry Gin」風格由來。

台菸酒副總經理廖志堅指出，歐洲琴酒主要是以歐陸藥草為基底，但台菸酒考慮到台灣應走出自我風格，因此改用中藥材，像用當歸取代藥草。

不過廖志堅表示，既有的「玉山琴酒」產品主要為調酒基底，必須另外添加果汁或是通寧水才能做出特別風味。然而，現在國外五星級飯店的萊姆酒與琴酒吹起純飲風潮，國際各大酒廠的琴酒在產製階段就注入獨特風味，台菸酒產品自然不能落後。

廖志堅指出，台菸酒歷經三年研發，終於找到最能代表台灣的花蓮紅葉部落馬告、杜松子、在地葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶等11種原料，搭配經典琴酒酒心，勾勒出台灣風味。

這次新產品「極-CRAFT琴酒」為台南隆田酒廠研發。廖志堅表示，台菸酒每一個酒廠都有其專長，像隆田廠過去專門製造高粱酒、蔘茸酒、跌打藥酒等，熟悉中藥入酒風格，隆田廠研發人員活用長年經驗，結合台南當地農產品與台灣茶，順利創造出台灣風味琴酒。

台菸酒指出，「極-CRAFT琴酒」於聞香上層可感受到新鮮白色花朵系的清香，檸檬、葡萄柚與甜橙的飽滿柑橘香氣則在中層勃然綻放，最終由馥郁的杜松子、馬告、香茅與胡椒等中藥材的辛香氣息接手，井然有序地將層層韻味堆疊呈現。在口感上，初入口時帶有些許辛香料刺激感，中段的杏仁與柑橘果香帶來宜人甜韻，最終則是細緻淡雅的茶香，與當歸、薑汁等香氣回甘。

2021年台菸酒不只有琴酒新產品，三月還會搶攻女性市場、推出兩款調酒，下半年則推出新款萊姆酒與老雪莉酒等新產品。廖志堅指出，萊姆酒同樣走純飲方式，以台灣在地甘蔗為基底，主導研發的屏東酒廠已進入測試階段，以後台灣五星級飯店可提供外國旅客台酒萊姆酒與琴酒，若市場水溫良好、台酒還會考慮行銷海外市場。

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(工商 )