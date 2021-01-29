工業電腦廠凌華(6166)今年營運可望重返成長軌道，配合電動自駕車發展題材助威，激勵股價昨（28）日強攻漲停，今（29）日開高後續放量飆升8.91％至66元，登1個月波段高點，早盤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

凌華2020年12月自結合併營收10.81億元，月增達24.82％、年減10.55％，站上全年高點、改寫歷史第4高。去年第四季合併營收27.12億元，季增達18.38％、年減5.63％，亦登全年高點。不過，累計去年全年合併營收96.36億元、年減8.18％，為近4年低點。

投顧法人預期，隨著訂單出貨動能回溫、營收規模顯著回升，凌華去年第四季獲利可望「雙升」、回升至3年高點。惟全年營運仍難逃疫情影響，加上新台幣強升逆風干擾，預估整體獲利將衰退約24％。

展望今年，凌華預期今年4大市場需求均可望顯著復甦，帶動營運U型復甦。其中，歐洲及中國大陸成長動能續強、北美及亞太區可望同步回溫，加上4大地區合計已取得97個設計導入（Design Win）專案，營運可望重返成長軌道。

投顧法人預期，今年以物聯網策略解決方案與技術事業群（IST）及嵌入式平台及模組事業處（EPM）事業群成長性較佳，營收均可望繳出高個位數百分比成長。網通暨公建事業處（NCP）則因去年基期較高，今年營收將衰退中個位數百分比。

整體而言，由於IST、EPM事業群出貨動能均佳，將使今年營運展望優於去年，預期營收將成長中個位數百分比，營益率可望微幅提升，加上新台幣逆風干擾程度降低，預期獲利可望成長達雙位數百分比，表現強於營收。

而凌華攜手資策會及工具機集團友嘉，將新竹岩田友嘉廠房打造為全球首創「5G專網＋AMR分散式群機智能未來工廠」，希望促成更多異業結盟，打造為可輸出的解決方案，使更多海內外傳統工廠智慧化。董事長劉鈞希望，未來智慧工廠相關商機可貢獻逾3成營收。

同時，凌華的即時邊緣通訊系統（DDS）獲鴻海青睞，除合資設立法博智能移動（FARobot），亦在MIH聯盟平台架構中，共同合作開發線控驅動技術（Drive-by-wire）的L4等級模式自駕系統（ADS），預期年底將發表相關底盤軟硬體整合成果，搶攻電動自駕車商機。

(時報資訊)