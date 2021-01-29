科技族群雖陸續在財報上傳出捷報，但謹慎投資人還是先獲利下車並調節持股。日經225指數早盤收28,145.63點，下跌51.79點，跌幅0.18%。東證股價指數早盤暫收1,837.6點，下跌1.25點，跌幅0.07%。

雖然日股早盤收黑，但收盤時還是有機會月線連三紅。

市場交易員表示，日經早盤震盪，顯然是退休基金在月底時，調節持股比例所致。殺紅眼的賣壓，也把一些財報表現優異的晶片類股拉到平盤以下。

愛德萬測試(Advantest)跌0.4％，開盤時一度漲5.1％。由於自家晶片檢測機供不應求，公司調高2020財年財測目標。

東京威力科創(Tokyo Electron)跌2.7％，雖然開盤時曾現2.4％漲幅。這家晶片設備業者，樂觀地已二度調高2020財年財測。

相機與影印機製造商Canon跌了5.4％，不過元月份迄今股價已大漲約50％。公司宣布上季獲利數字，符合市場預期。

其它科技族群，也是自己業績亮麗股價因而走高，富士通(Fujitsu)漲3.8％，新光電氣(Shinko Electric)也漲8.9％。

野村房地產(Nomura Real Estate)漲5.7％，Oriental Land漲2.4％，因季報顯示，東京迪士尼度假村復甦優於預期。

JCR藥廠已連續三個交易日走高，盤中大漲超過兩成。因阿斯利康(AstraZeneca)將授權這家日本藥商，委製約九千萬劑新冠疫苗，消息一出也引起買盤強勢進駐。

(時報資訊)