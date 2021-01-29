北市內湖民權東路六段上全聯超市，驚傳疑男店員襲臀女客人的案件。一名K姓(化名)小姐向《中時新聞網》投訴，(26日)下午4點半左右，帶著3歲女兒前往購物，豈料，當她彎下腰選貨時，卻遭到一名男店員，從背後偷摸右臀。事發後K女立即向業者反應，並調閱監視器，女副店長辯稱男店員只是「走過去手滑到」對此，全聯福利中心回應了。

男店員襲臀女客人，事後否認辯稱沒有注意到。(照片/翻攝 任姓網友臉書)

K女向記者表示，當天因找不到欲購買的餅乾，便主動詢問在場男店員，男店員引導K女來到賣場第4排貨架，但因商品放在較低層架上，正當彎下腰拿商品時，突然感受到「有人摸右邊屁股」K女便立刻詢問一旁女兒「剛有摸媽媽屁股嗎？」女兒則搖頭否認。接著，K女便上前詢問男店員「你剛有摸我屁股嗎？」店員連忙否認，並表示沒有注意到。

女副店長辯稱男店員「走過去手滑到，他走路習慣這樣」。(照片/翻攝 任姓網友臉書)

原本是帶著幼女開心購物的K小姐，事發突然令她感到錯愕，當晚約6點半，與先生重回事發店，前來接待的女副店長看完監視器畫面後，辯稱男店員「可能是走過去手滑到，因他走路習慣這樣子 。」並表示會再後續處理。

男店員疑趁女客人彎腰拿商品時，伸手偷摸右臀。(照片/翻攝 任姓網友臉書)

K小姐因擔心遭襲臀案件投訴石沉大海，(27日)便致電全聯福利中心的性騷擾防治申訴電話，接線員供稱「完全未收到任何通報案件」，會再調查處理後續。不過讓K小姐無奈表示，事發至今，皆未獲得業者任何出面回應，面對一家大公司，目前都有畫面證據還可推託?如此安全的超市都會發生這種事，難道未來出門買菜，都要抱著陰影過日子嗎？

全連福利中心發出聲明表示，該案於事情發生當下，門市已接獲消費者申訴，當下隨即進行查核，逐一釐清，並經店主管判斷屬實，會將該名員工免職，以茲懲戒。本超市均有依法訂定性騷擾防治措施，以及申誡與懲戒辦法等SOP標準流程，對於該案發生表示相當遺憾，也會再向顧客致歉，目前已移交警方處理。

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(中時新聞網)