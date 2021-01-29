有網友在臉書社團高調曬出33張中獎發票，總共中了2萬3300元。（翻攝臉書）

高雄國稅局服務科長王美淑表示，無法證實是否為同一人所為，初步了解這次有在各大超商消費，不管消費金額大小，只要中獎了就可以領取獎金，至於有沒有1元發票要再追查，如果給獎部分有發現特別異常會特別「關注」。（柯宗緯攝）

兌中統一發票對不少人而言是小確幸，近日有網友在臉書社團高調曬出33張中獎發票，總共中了2萬3300元，其中1張為1萬元，有眼尖網友發現此人疑似為日前「洗發票」的高雄發票哥，質疑他又用同一招暗黑手法提高中獎率。對此，高雄國稅局回應，雖然觀感不佳，但有消費事實，有中獎就可以兌獎。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」PO出炫耀文指出，「請問我這期一共中了33張發票可以全部拿到全聯或者超商兌換嗎？」還附上4頁中獎照片，從六獎到三獎，中了1張1萬元、1張4000元、2張1000元、5張500元、24張200元，33張爽中2萬3300元。

不過，有其他網友扮柯南循線追查發現，這名分享發票的網友，疑似就是被封為高雄「發票哥」的男子，他曾透過小額消費4600個1元塑膠袋，中了30張發票，拿走8400元，當時國稅局證實有此人，還將他列入黑名單。

高雄國稅局服務科長王美淑表示，無法證實是否為同一人所為，初步了解這次有在各大超商消費，不管消費金額大小，只要中獎了就可以領取獎金，至於有沒有1元發票要再追查，如果給獎部分有發現特別異常會特別「關注」。

至於是否違法？王美淑指出，由於有交易事實，沒有論及到是否違法，另外若4000多張發票有30張中獎，與統一發票中獎機率約為千分之6相當。

針對消費者取巧「洗發票」企圖中獎，財政部在去年底曾表示，目前確實無法可管，但將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。

(中時 )