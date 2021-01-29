新冠疫情肆虐全球，新北市去年入冬後感染流感人數反比去年減少7成多；新北市衛生局長陳潤秋在防疫會議表示，上周因氣溫驟降，類流感人數緩升5.6％，目前新北市備有7.7萬劑疫苗，30日起全民可到合約院所及衛生所施打公費流感疫苗。

衛生局指出，新北市去年採購92.2萬劑流感疫苗，加上中央12月及1月共撥補6.9萬劑，全市已施打91.4萬，施打率達92.2％，目前仍有7.7萬劑疫苗可施打，30日起全民可到合約院所及衛生所施打公費流感疫苗，降低感染流感風險。

衛生局長陳潤秋表示，今年感染流感人數雖較往年大幅減少，但近幾周氣溫明顯下降，容易增加流感和上呼吸症狀患者，本周又會有一波冷空氣南下，加上春節將近，民眾返鄉團聚，提醒還沒施打流感疫苗的民眾儘速接種，並落實勤洗手、戴口罩、及環境消毒、生病不上課，養成良好衛生習慣，降低感染的機會。

此外，春節將近，新北市長侯友宜指示民政、衛政、社政、觀光、警政、環保各機關，配合居家檢疫關懷中心，全力協助解決居家檢疫民眾各項需求；尤其在低溫、寒流期間，必須高度關注居家檢疫中的高齡獨居者，確實做好寒風送暖工作；嚴格執行一人一戶查核，對違規者務必通報將其移送裁罰並申請集中檢疫。

(中時 )