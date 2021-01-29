監察院長陳菊被爆在去年12月向監院請假，赴新竹司馬庫斯遊玩，車隊下山行經山路修整路段，遭疑耍特權。對此，陳菊今天表示，她請假到司馬庫斯，配合修路路段的相關規定，「我認為沒有什麼特權，我也不會耍特權」，尊重媒體報導，但要符合事實。

陳菊上午參加監察院90週年院慶，會後被問到去年12月赴司馬庫斯遊行遭批耍特權，當時是否知情，陳菊說，司馬庫斯被視為上帝所揀選的部落，是一個分享和平共存共生的地方，目前有3位監委在調查司馬庫斯的汙水處理問題，她對司馬庫斯部落所有原住民都非常敬重，但她沒有參與調查。

陳菊強調，她用私人假期，請假到司馬庫斯，由新竹縣尖石鄉公所同仁安排，自己一部車，其他四部車都是尖石鄉公所，行經修路路段，關於何時可以過，何時不能過，她都配合新竹尖石鄉公所的規定，「我認為沒有什麼特權，我也不會耍特權」。

陳菊指出，基於對司馬庫斯原住民部落的敬重與關懷，所以她用私人假期自己去，沒有用公家任何一毛錢的資源，新竹尖石鄉公所、新竹縣政府也有派同仁一起去關心。她說，因為她沒有參與調查，所以她沒有和其他調查同仁一起，事實就是事實，尊重媒體所有的報導，但是她覺得要符合事實。

對於司法院人審會昨決議把林奇福等6人送監院彈劾，林奇福則批評監院看圖說故事，陳菊說，此案監院彈劾後送司法院等，由法務部針對資料不全的地方補件，尊重各相關單位處置方式，若再送到監院，每個監委都是獨立行使職權，基於司法是台灣最後的正義，相信每位監委都會善盡職權，守護最後的正義。

(中時 )