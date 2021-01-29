西班牙國寶級導演阿莫多瓦生涯集大成之作《我的母親》，睽違多年再登大銀幕，經典數位修復版將於今年下月26日在台上映。這部集結了阿莫多瓦繆斯女神西西莉亞蘿絲、瑪麗莎帕雷德斯、潘妮洛普克魯茲等經典女星同台演出，於1999年4月在西班牙上映，榮獲哥雅獎七項大獎，也在國際影展大放異彩，不僅榮登坎城影展最佳導演寶座，也接連獲頒奧斯卡、金球獎最佳外語片。

本片更將飾演女主角曼紐拉，這位堅毅無私母親的西西莉亞蘿絲推向從影巔峰，不僅二度拿下哥雅獎最佳女主角獎，更榮登歐洲影后寶座。西西莉亞1980年便演出了阿莫多瓦的長片處女作《佩比、露西、朋》，接著兩人又再合作了《激情迷宮》、《修女夜難熬》、《我造了什麼孽》等片，可說是有著一路從沒沒無聞，到一起得到全球影壇矚目的革命情感。

西西莉亞直言，與阿莫多瓦合作，絕對是身為演員最棒的事情之一。多年後受訪談起《我的母親》，西西莉亞也感性表示：「每次重看這部電影，都讓我一次比一次感動，電影相當明亮、光明，卻非空洞的樂觀主義，或者對現實的逃避，能參與這部片是我畢生的榮幸，神奇的是，在拍完這部片不久之後，我就懷了我的兒子馬丁，成為真正的母親。」

(中時 )