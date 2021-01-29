公視迷你劇集《大債時代》明（30）日將迎來最終回，這是繼《我們與惡的距離》後，公視與資策會數位服務創新研究所第二次攜手合作。資策會、用力拍電影公司深化大數據探勘的技術分析，提供更客觀的元素材料，參與前期劇本開發，讓《大債時代》可以更貼近目標族群的生活、產生強烈共感。

資策會服創所副主任徐毓良表示，影視產業的水很深、產業鏈很長，但我們注重的是開發階段，亦即在前期如何過濾出獲得大眾喜愛的元素、分析出值得投資的IP（智慧財產權）角色、戲劇作品非常重要，幫編劇找到好素材，幫投資方找到好標的、提供顧問分析服務，是資策會服創所大數據分析技術希望能做得更深入的部分。

大數據分析技術還能導入商業領域，協助找到行銷的切入點，去年起有媒體行銷公司請資策會服創所幫忙在企劃前期，用同樣的技術進行大數據分析應用，今年也有延伸的合作。

之前，資策會和成大李政德教授合作，把團隊提出的大數據分析議題交由指導學生進行研究，主題是設計AI自然語言處理模型來學習「社群媒體上演員的個性描述」 與「劇本對於角色個性的設定文字」二者搭配，挑選男女主角。後來學生產出一篇學術論文，提報IEEE（電機電子工程師學會）的研討會並獲得通過。

徐毓良表示，不論是戲劇、商業、學術乃至服務設計，都是透過反覆檢視人們的生活實境，發展出更好的應用模式，是發展大數據分析技術的重要應用。

(工商 )