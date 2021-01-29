新加坡啟動COVID-19疫苗接種計畫近一個月，星國衛生部表示，超過11萬3000人已接種第一劑；到目前為止，衛生科學局共接獲432起不良反應通報，其中3人出現過敏性反應。

新加坡採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，首批去年12月抵達後，當局隨即於當月30日啟動疫苗施打計畫，優先為醫護人員及前線人員接種。

在星國逐漸擴大疫苗接種對象之際，據星媒報導，除了醫護人員，包括航空業和海事業前線人員，以及部分飯店員工、武裝部隊成員、公車及地鐵公司職員也陸續開始接種疫苗。自27日起，開始為70歲及以上的年長者接種。

星國疫苗接種計畫啟動近一個月，新加坡衛生部指出，到27日為止，逾11萬3000人已接種Pfizer-BioNTech疫苗。目前衛生科學局共接獲432起不良反應通報。

衛生部表示，大部分的不良反應都是常見症狀，包括注射處腫痛、發燒、頭痛、疲倦、暈眩，以及發癢、紅疹等。這些都是注射疫苗後常見的不良反應，通常幾天後就會自然消退。

不過，衛生部指出，有3人出現較嚴重的過敏性反應（anaphylaxis），他們年齡為20多歲及30多歲，出現紅疹、呼吸困難、嘴唇腫大及喉嚨緊縮等多個症狀。3人都有過敏史，但不曾出現過敏性反應，因此獲准接種疫苗。

衛生部表示，這3人的症狀及時被發現並接受治療，目前都已康復，住院一天觀察或治療後出院。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威說，出現過敏性反應的3人目前健康狀況良好，同時並持續呼籲，符合資格的新加坡公民及長期居民踴躍接種疫苗。

另外，衛生部表示，將推出疫苗致傷援助計畫，為在新加坡接受疫苗後出現嚴重副作用的民眾提供援助。雖然預期很少人會需要此項援助，但這項計畫的目的主要是讓民眾能更安心接種。

衛生部指出，民眾若在接種疫苗出現嚴重副作用，需要接受重症護理或進到加護病房治療但之後康復，最多可獲得新幣1萬元（約新台幣21萬元）的補助。若因接種疫苗導致永久性重度殘疾或致死，最多可獲得新幣22萬5000元的補助。

此外，為鼓勵民眾接種疫苗，新加坡總理李顯龍、副總理王瑞杰，以及跨部會抗疫工作小組聯合領導人衛生部長顏金勇、教育部長黃循財等人都已經接種。

李顯龍今天完成第二劑疫苗的接種。他透過臉書發文說，如同第一劑一樣，很快就打完且不會痛。經過醫生觀察30分鐘後，「很高興跟大家分享，我沒事」。

(中央社)